Пилотираният кораб „Дракон” на американската компания SpaceX се отдели от Международната космическа станция в рамките на операция по разкачване и повторно скачване, съобщи американското космическо ведомство на сайта си.

At 7:08am ET, soft capture confirmed for the @SpaceX Crew Dragon Resilience at the space-facing port of the @Space_Station's Harmony module. Today's port relocation is the first for a @Commercial_Crew spacecraft: pic.twitter.com/Bz5enPB3gY — NASA (@NASA) April 5, 2021



​Маневрата беше проследена пряко на сайта на НАСА. На борда на кораба „Резилиънс” се намират четирима членове на екипажа - Майкъл Хопкинс, Виктор Глоувър, Шанън Уокър и японският астронавт Соити Ногути.

"Дракон" се скачи с МКС

Пилотираният „Дракон” се разкачи в 13:29 часа българско време от предния шлюз на модула „Хармъни” и след около 45 минути отново се скачи в автоматичен режим към горната част на същия модул.

Why is today's port relocation of the Crew Dragon Resilience happening? It will prepare the @Space_Station for the planned arrival of NASA's @SpaceX Crew-2 mission in just a few weeks, as well as arrival later this summer of a cargo Dragon delivering new solar arrays: pic.twitter.com/R6wjXqBp3x — NASA (@NASA) April 5, 2021



​Повторното скачване е било необходимо според експертите на НАСА за освобождаване на място на друг пилотиран кораб „Дракон” - „Индевър”. Планирано е на 23 април с него на борда на МКС да пристигнат Шейн Кимброу, Меган Макартър, японецът Акихико Хошиде и французинът Тома Песке.

Хопкинс, Глоувър, Уокър и Ногути пристигнаха с „Резилиънс” на МКС на 16 ноември миналата година. Очаква се те да се завърнат на Земята със същия кораб на 28 април.