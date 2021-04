Нов вид охлюв, който бе открит в карстов извор близо до черногорската столица Подгорица, бе наречен travunijana djokovici на името на тенисиста Новак Джокович, съобщава черногорският в. "Виести".

Мъж открадна камила, за да я подари на приятелката си

Meet T. djokovici! New species of SNAIL is named after tennis ace Novak Djokovic https://t.co/asLEkZm0xP

Две мечета „нахлуха” в дом за възрастни хора в Северна Каролина (ВИДЕО)

Новият вид е открит от словашкия биоспелеолог Йозеф Грего и професор Владимир Пешич от Черногорския университет в Подгорица. Научният труд за откритието е публикуван в известното международно издание Subterranean Biology.

Novak Djokovic now has a tiny new snail species named after him https://t.co/jbPC9lK3Zz#science #Biodiversity #Biology #ZoologyVeterinaryScience pic.twitter.com/MalvAzoQqz