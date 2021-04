Властите в провинция Колон в Панама задържаха бяла котка-наркокуриер, чрез която бил направен опит да се вкара дрога на територията на местен затвор, съобщава в. "Дейли мейл".

Пухкавият нарушител бил арестуван в близост до затвора, където излежават присъди над 1700 души, лишени от свобода. Към шията на котката била привързана торбичка с различни видове наркотици.

Панамският директор на местата за изтърпяване на наказанията Андрес Гутиерес разказа, че в торбичката имало пакетчета с бял прах, листа и вещество и растителен произход.

They caught a cat used by drug cartels smuggling drugs into a prison in Panama. pic.twitter.com/XNmMd4Szqc