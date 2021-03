Мечка изяде 35 килограма кокаин, паднали от самолет. Историята звучи невероятно, но е истинска и се случва в Национална гора Чатахучи в Джорджия, САЩ.

Мечката открила наркотика в гората и го погълнала. Животното е предозирало, което е довело до смъртта му. По-късно патолози откриват в тялото й невероятното количество, което вероятно е струвало милиони долари.

„Стомахът й буквално беше пълен до пръсване с кокаин. Няма бозайник на планетата, който може да оцелее след нещо подобно. Мозъчен кръвоизлив, дихателна недостатъчност, хипотермия, бъбречна недостатъчност, сърдечна недостатъчност, инсулт”, разказа експертът, който изследвал странния случай.

Но как се е стигнало до инцидента? Историята с предозиралата мечка много бързо се свързва с друго, също толкова странно събитие. Наркодилър с дрога за 15 милиона долара загива след падане от самолет. Бившият полицай Андрю Тортън е открит мъртъв на алея в Тенеси с парашут на гърба, който не се е отворил. Освен дрогата, мъжът носил със себе си голяма сума пари, два пистолета и оборудване за нощно виждане. По-късно разследващите откриват, че той е скочил от самолет, пренасящ наркотици.

Elizabeth Banks is set to direct the horror-comedy ‘Cocaine Bear’, with Phil Lord & Chris Miller producing.



The film will follow the real life story of a bear who consumed 70 pounds of cocaine that was dropped by a smuggler.



(via @THR) pic.twitter.com/geXI2C6NUL