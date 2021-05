Том Джоунс постави рекорд и е най-възрастният артист, оглавил британската класация за албуми с новия „Surrounded By Time", предаде БТА.

Легендарният певец от Уелс е на 80 години и десет месеца и издаде новия си албум в края на април. След като оглави чарта, той подобри рекорда на Боб Дилън, заел първа позиция с Rough And Rowdy Ways през юни миналата година, когато бе на 79 години. Абсолютният рекорд държи покойната Вера Лин, която бе на 92 години през 2009 г., когато оглави класацията с колекцията си хитове „WeТll Meet Again - The Very Best Of”.

Фенка хвърли по Том Джоунс ... сутиена си

Албумът „Surrounded By Time” е четвърти за Джоунс начело на британския чарт и първи след „Reload” от 1999 г. Том Джоунс е първият соло изпълнител от Уелс, който заема водеща позиция в националната класация за албуми, за близо десетилетие след успеха на Марина Диамандис през 2012 г. с „Electra Heart”.