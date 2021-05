Принцеса Биатрис, внучката на британската кралица Елизабет Втора, очаква бебе, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес, позовавайки се на Бъкингамския дворец.

Тридесет и две годишната Биатрис се омъжи за строителния предприемач Едоардо Мапели Моци на скромна частна церемония в замъка Уиндзор през юли миналата година. На нея присъстваха ограничен брой гости съобразно разпоредбите, свързани с коронавирусната пандемия.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting a baby in autumn of this year.



The Queen has been informed and both families are delighted with the news.



📸 The couple on their wedding day in July 2020. pic.twitter.com/oCHZLBa8oT