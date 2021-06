Стотици полицаи участваха днес в разчистването на импровизиран мигрантски лагер във френския пристанищен град Кале, където се били настанили хора, опитващи се да стигнат незаконно до Великобритания през Ламанша, предаде Асошиейтед прес.

Местните власти съобщиха, че около 500 мигранти са били изведени от няколко постройки близо до болницата в Кале и откарани в центрове в Северна Франция и на други места. Сред тях е имало около 30 деца.

