Земетресение с магнитуд от 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано рано сутринта в събота в югозападната част на Черна гора, съобщи ТАСС, като се позовава на Евро-средиземноморския сеизмологичен център.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.5 in Montenegro 40 min ago pic.twitter.com/7tViK2rhMw