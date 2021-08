Спасителният кораб "Оушън вайкинг", използван от неправителствената организация "Ес О Ес Медитеране" прибра вчера на борда си 196 мигранти, намиращи се на спасителни лодки край Либия, предаде Франс прес.

Вчера сутринта "Оушън вайкинг" е спасил първо 57 души, пътували на надуваема лодка, намираща се в международни води край Либия. Към обяд са били спасени 54 души, намирали се над друга надуваема лодка, включително жени. Някои от мигрантите са получили изгаряния от горивото, уточнява "Ес О Ес Медитеране".

По-късно на борда на кораба са били прибрани още души, плавали на дървена лодка. При четвъртата спасителна операция за деня, извършена по сигнал на неправителствената организация "Сий уоч", са били спасени 21 души, включително седем жени и трима непълнолетни, намирали се на друга дървена лодка. Сред 196-те мигранти има най-малко две бременни жени.

Innerhalb von fünf Stunden haben die „#OceanViking” und die „#SeaWatch 3” am Sonntag etwa 400 in Seenot geratene Menschen auf dem Mittelmeer gerettet. An der Rettung beteiligt war auch das Segelboot „Nadir“ der deutschen Organisation ResQship. https://t.co/9h0fhSA66I