Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, която връчва наградите "Златен глобус", оповести реформи в устава си и преразглеждане на процеса за членство, в опит да разнообрази редиците си и с надеждата да възстанови накърнения имидж на отличията, предаде Асошиейтед прес.

От организацията се борят да реформират влиятелните, но засегнати от скандал през последните месеци призове. Страстите се разгорещиха, след като телевизия Ен Би Си се отказа от излъчването на церемонията догодина на фона на широко разпространените и "гръмки" критики срещу Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, обвинена в липсата на разнообразие и прозрачност.

Организацията, която гласува за вторите по големина холивудски награди, от месеци е "под обстрел" след отправените обвинения в расизъм, сексизъм, тормоз и корупция в редиците й. Сред критиците се наредиха водещи студиа, стрийминг платформи и холивудски звезди като Том Круз и Скарлет Йохансон. Круз върна трите си статуетки "Златен глобус", а Йохансон заяви, че няма да работи с организацията, освен ако тя не направи трайни промени.

Членовете на организацията, 83-ма души, гласуваха 63 на 19 в подкрепа на новите мерки, в това число за избор на нов борд, който за първи път ще включва и нечленуващи.

Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, в състава на която влизат малко известни международни журналисти, които рядко публикуват, също така гласува за разширяване на членството си.

"Преди три месеца обещахме да се ангажираме с трансформационни промени. С този вот спазихме последното и най-важно обещание за преосмисляне на организацията и нашата роля в индустрията", каза Али Сар, председател на борда на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд. "Всички тези обещани реформи могат да послужат като ориентири за индустрията и да ни позволят отново да си партнираме конструктивно с Холивуд, който върви напред", допълни Сар. От телевизия Ен Би Си заявиха, че приветстват приетите поправки в устава.

"Тези реформи бележат положителна крачка напред и сигнализират за готовността на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд да свърши работата, необходима за съществена промяна", се посочва в изявлението на Ен Би Си.

