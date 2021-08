Мъж с инвалидна количка падна от платформата на релсите на метрото в Юниън Стейшън, Ню Йорк. За щастие, един от другите чакащи го забеляза и скочи надолу, за да го спаси, мигове преди влак да се приближи до гарата.

Други пътници на гарата също помогнаха да извадят мъжа на перона. Целият инцидент е записан на камера и видеото е публикувано от потребител в Twitter.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH