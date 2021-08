Турция е овладяла всички горски пожари с изключение на два пожара в Миляс и Кьойджегиз в окръг Мугла в югозападната част на страната, съобщи в. "Хюриет дейли нюз", като се позовава на съобщение на турския министър на земеделието и горите Бекир Пакдемирли в Twitter. Министърът е посочил, че огнеборците продължават работата си с огромна отдаденост по суша и въздух в Миляс и Кьойджегиз.

Turkey has brought under control all forest fires, except blazes in the Milas and Köyceğiz districts of the country's southwestern Muğla province, said the minister of agriculture and forestry on Monday. https://t.co/j07crJHloh