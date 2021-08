Първият турски кораб за спешни случаи "Нене Хатун", който помага в гасенето на горски пожари, пристигна в окръг Мугла, съобщиха местните медии. Корабът, който е с дължина 88 метра и ширина 18 метра, осигурява помощ при спешни случаи вече шест месеца.

Turkey's first emergency response ship Nene Hatun arrive to help forest fires in Mugla https://t.co/KaWLUsuNja



📸: Ali Ballı pic.twitter.com/aNnX3bgm0E