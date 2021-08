Осем души загинаха и 48 бяха ранени при тежка катастрофа на автобус в Унгария, съобщи ДПА.

По данни на полицията автобусът с унгарски пътници излязъл от пътя по неизвестни все още причини и се преобърнал.

Двама от ранените са в тежко състояние.

Hungary National News



A bus traveling on a highway in Hungary crashed through a guardrail and tipped over early Sunday, killing at least eight people and injuring dozens, police said.



To read this article in full and for other news visit:https://t.co/W8ym8Ferlz pic.twitter.com/jKuKe8ASfF