Североизточното крайбрежие на САЩ се готвеше вчера да поеме удара на урагана "Хенри", насочил се към щата Ню Йорк и региона Нова Англия, предадоха Ройтерс и АП. Националния център за ураганите предупреди за предстоящи силни ветрове и проливни дъждове, които могат да заплашат живота на хората и да причинят наводнения.

Вчера следобед стихията набра мощ с ветрове до 120 км/ч и "окото" й бе на около 380 км от Северна Каролина в посока североизток. Маршрутът сочи, че днес "Хенри" ще достигне Лонг Айлънд, Манхатън или южната част на Нова Англия.

Над 42 милиона души в застрашения регион са предупредени за приближаващата стихия. Хората напуснаха популярните сред туристите крайбрежни селища и започнаха да се запасяват с батерии и бензин заради прогнозите, че ще спира подаването на електроенергия за домакинствата.

Губернаторът на Ню Йорк Андрю Куомо, който скоро ще напусне поста си заради секс скандал, прикани жителите на щата да направят последни приготовления да посрещнат "Хенри", която може да се окаже опустошителен колкото Супербурята Санди от 2012 г.

