Вълна от реакции след смъртта на легендарния барабанист на Ролинг Стоунс Чарли Уотс. Негови колеги от музикалния бранш у нас и по света почетоха паметта му с послания в социалните мрежи.

Уотс почина в болница в Лондон на 80-годишна възраст. Кой беше той и какво означава да живееш в ритъма на Ролинг Стоунс?

Музика, която вълнува – това е лайтмотивът в живота на Чарли Уотс.

Джентълмен на и извън сцената – Чарли Уотс се изкачва до музикалния връх със стил.

В началото на кариерата си свири основно в блус клубовете на Лондон. Именно там се среща с Брайън Джоунс, Кийт Ричардс и Мик Джагър. А продължението се нарича Ролинг Стоунс.

Смъртта на Уотс беше последвана от вълна от реакции в социалните мрежи. Елтън Джон написа, че денят е много тъжен, защото Уотс е бил изключителен барабанист. А според Лени Кравиц този свят е бил напуснат от „ритъма на Стоунс“. Послание остави и Пол Маккартни.

„Чарли беше фантастичен барабанист. В кръвта му остана рок едн рола. Както и да е, обичам те, Чарли“, сподели той.

Вълна от реакции последва и у нас. В съзнанието на Васко Кръпката има нещо специфично в сценичното поведение на Уотс, което го различава от всички останали.

„Обикновено парчетата на Ролинг Стоунс започват така: тее, тее, тенааа – разглобена китара и изведнъж започва една пулсация, която си е типично негова, даже той не си събираше ръцете на барабанчето“, разказва Васко Кръпката и добавя, че Уотс винаги се е държал като джентълмен – както на сцената, така и извън нея.

Почина барабанистът на „Ролинг Стоунс“ Чарли Уотс (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Той е интелекта в групата. Чарли Уотс винаги е бил спокойният, умният барабанист, умният човек, не се е изцепвал, както Мик Джагър и Кий Ричардс“, смята Кръпката.

Според Димитър Кърнев златните години на Ролинг Стоунс са белязани от двубоя с Бийтълс. Кой обаче спечелил значение нямало, тъй като Стоунс са успели да превърнат музиката си в непреходна.

Мик Джагър отпразнува края на локдауна с ново парче (ВИДЕО)

Oh no! This is terribly shocking. Not just one of greatest drummers in one of the greatest bands of all time, but a gentleman’s gentleman. He singlehandedly brought the Rock world some real class. Rock and Roll will miss him profoundly. We are significantly less without him. https://t.co/CKTmnBuWwV