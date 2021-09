Група "Ролинг стоунс" изнесе първия си концерт в САЩ без барабаниста Чарли Уотс, който почина миналия месец, съобщи Би Би Си. Концертът на стадиона "Жилет" в Масачузетс беше само пред 300 души. Фронтменът Мик Джагър го посвети на Чарли Уотс.

"Това е малко горчива вечер за нас, защото е първото турне без нашия прекрасен Чарли Уотс от 59 години - каза Мик Джагър. - Чарли ни липсва толкова много. Липсва ни в групата, липсва ни като приятел, както на сцената, така и извън нея."

Мик Джагър прикани публиката да вика името на Чарли Уотс, вдигайки бутилка бира. След това китаристът Рони Уд каза:"Чарли, молим се за теб и свирим за теб." На барабаните беше Стив Джордан, който е работил с "Ролинг стоунс" на звукозаписни сесии още от 80-те години на миналия век. Той ще свири с групата на предстоящото турне.

"Ролинг стоунс" изпълниха на концерта 15 песни, сред които "Let's Spend the Night Together", "Tumbling Dice", "(I Can't Get No) Satisfaction". Те изпяха за първи път на живо "Living In A Ghost Town ".