96-годишна секретарка в нацистки концлагер избяга от старческия дом ден преди да се яви пред съда в Германия.

Ирмгард Фурхнер трябваше да бъде съдена за съучастие в 11 хиляди убийства в лагера Щутхоф край Гданск по време на Втората световна война. Тази сутрин обаче изчезнала с такси, а след това вероятно е взела влак от покрайнините на Хамбург.

