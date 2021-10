Полицията в Тексас съобщи за стрелба в гимназия в град Арлингтън, като местните власти потвърдиха, че няколко души са ранени.

„Ние сме на мястото на стрелба в гимназията в Тимбървю“, заяви полицейското управление на Арлингтън.

⚠️🇺🇸#URGENT: Confirmed school shooting with multiple people down near Dallas, Texas#Arlington l #TX

Officials have now confirmed several people are shot following a shooting at Timberview Highschool. Students inside report both students and teachers are shot.

Updates to come! pic.twitter.com/7ryrRYzDeY — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 6, 2021

BREAKING: Police are responding to Timberview High School in Arlington, Texas, after reports of a shooting at the school this morning. Nearby schools are on lockdown. #txlege https://t.co/8CgLH2wvBS — Shannon Watts (@shannonrwatts) October 6, 2021

Кметът Джим Рос каза пред местните медии "Най-малко двама души са ранени. Активно се издирва заподозрян".

#Breaking : Multiple shooting victims transported to hospital after active shooter reported at Mansfield Timberview High School in Arlington, Texas . Campus on lockdown. pic.twitter.com/W0wwAs0Oyk — Laura Garcia (@LauraGarciaNBC) October 6, 2021