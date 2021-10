Дървеният мост, вдъхновил автора на "Мечо Пух", беше продаден за над 150 000 евро на търг във Великобритания, два пъти повече от предварителната му оценка, съобщи АФП.

Мостът беше оценен на между 40 000 и 60 000 британски лири (между 47 000 и 70 000 евро). Купен беше за повече от 131 000 лири от Уилям Саквил, граф де ла Вар, който притежава имение на няколко мили от първоначалното му местонахождение. Той ще го инсталира в него.

"Надявам се много деца (и възрастни) да се наслаждават на оригиналния мост, вдъхновил една от най-известните игри, която още се играе във Великобритания и по света", заяви новият собственик.

This 'Winnie-the-Pooh' bridge has gone up for auction https://t.co/6MMhK5qAMk pic.twitter.com/apZcIZK6US