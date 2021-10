Бил Клинтън ще остане в болницата за през нощта, съобщи говорителят му в Twitter. Той добави, че показателите за здравословното му състояние "се движат в правилната посока", предаде Ройтерс. 75-годишният Клинтън, който беше президентна САЩ до 2001 г., във вторник вечер постъпи в болница в Калифорния за лечение на инфекция, която не е свързана с COVID-19.

Приеха Бил Клинтън в болница

Сътрудник на бившия президент съобщи пред репортери, че той е приет за лечение на урологична инфекция, като е настанен в интензивно отделение на болницата, но не получава интензивно лечение, предаде Асошиейтед прес. Сътрудникът не конкретизира какво е наложило Клинтън да бъде настанен в интензивно отделение.

