Световната здравна организация заяви в четвъртък, че от 80 000 до 180 000 здравни работници може да са били убити от COVID-19 до май тази година, като настоява, че те би трябвало да бъдат ваксинирани приоритетно.

#BREAKING 80,000-180,000 health workers may have died from Covid by May 2021: WHO pic.twitter.com/hUvT1ZYhVm

"В нов работен документ на СЗО се оценява, че между 80 000 и 180 000 здравни работници и служители в домове за грижи може да са починали от COVID-19 в периода от януари 2020 г. до май 2021 г.", заявиха от здравната агенция на ООН.

"A new WHO working paper estimates that 115,000 #healthworkers may have died from #COVID19 between January 2020 and May this year. That’s why it’s essential that health workers are prioritised for vaccination"-@DrTedros #VaccinEquity https://t.co/j8YPil0wKf