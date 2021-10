"Благодаря ти за смеха". С тези думи близки и колеги на актьора от "Приятели" Джеймс Майкъл Тейлър отдадоха почит на звездата. "Седмият приятел" - така феновете на хитовия сериал наричаха Гюнтер, собственикът на кафенето "Сентрал Пърк", където се събираха шестимата главни герои.

"Не мога да изкажа с думи благодарността си за това, че те познавах. Почивай в мир, Джеймс", написа в Instagram Кортни Кокс, изиграла Моника.

"Приятели" никога нямаше да бъдат същите без теб", написа Дженифър Анистън, чиято героиня Рейчъл беше голямата несподелена любов на Гюнтер в сериала.

"Смяхме се много, приятелю. Ще ни липсваш", написа под снимка с Джеймс Тейлър в социалната мрежа Мат Лебланк.

Неговият колега Дейвид Шуимър сподели: "Джеймс, благодаря ти, че изигра такава незабравима и прекрасна роля в "Приятели". Ще липсваш".

"Джеймс, ще ни липсваш", написа в Instagram и Лиза Кудроу.

От компанията "Уорнър Брос" изказаха съболезнования на близките на актьора, "превърнал се в неразделна част от семейството на "Приятели".

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz