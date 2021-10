Европейската агенция по лекарствата заяви, че проучването ѝ е показало, че подсилващи дози от ваксината Moderna може да бъдат поставяни на лица, навършили 18 години, най-малко шест месеца след втората доза, предаде Ройтерс.

По-рано този месец здравните власти на ЕС одобриха поставянето на бустерни дози от ваксината на Pfizer и препоръчаха поставянето на бустерни дози от Pfizer или Moderna на лицата с отслабена имунна система. Страните членки бяха оставени да решават сами дали останалите граждани трябва да получат подсилваща доза.

📢 EMA concludes that a #BoosterDose of the #COVID19vaccine #Spikevax (from Moderna) may be considered in people aged 18 years and above.

Full announcement here:

👉https://t.co/N0DeQcnIPd pic.twitter.com/zkd0OLroue