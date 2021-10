Два влака са катастрофирали между градовете Андоувър и Солсбъри, предадоха световните агенции. Спешните служби са на мястото на инцидента, изпратени са близо 50 огнеборци и два хеликоптера, съобщиха от полицията. Една от композициите е дерайлирала.

Предполага се, че при инцидента са пострадали десетки пътници, но властите не са съобщили официално дали има ранени и какъв е техният брой. „Ще ви предадем информация възможно най-скоро”, гласи туит на полицията, в който се съобщава за линейки и пожарни автомобили на мястото на инцидента.

We are currently responding to an incident at Fisherton Tunnel, Salisbury. Officers were called at 6.46pm this evening following reports a train derailed.



We are on scene alongside paramedics and the fire brigade. Further updates will be shared here. pic.twitter.com/oUGY0VttRh