Космическият телескоп "Джеймс Уеб" на НАСА, който предстои да бъде изстрелян следващата седмица, може да постави началото на нова ера в астрономията, предаде Ройтерс.

Той ще събира информация за най-ранните етапи от формирането на Вселената, за образуването на звезди, както и дали съществуват планети извън Слънчевата система, подходящи за живот. Орбиталната инфрачервена обсерватория е е около 100 пъти по-чувствителна от предшественика си "Хъбъл".

Планирано е телескопът "Джеймс Уеб" да бъде изстрелян на 22 декември с ракета "Ариан 5" от площадката в космическия център Куру, Френска Гвиана.

Астрономи откриха гигантска екзопланета (СНИМКА)

#NASAWebb will help us answer questions raised by Hubble discoveries. Webb can see further back in time & capture a larger selection of young galaxies closer to the big bang.



Where Hubble sees young galaxies, Webb can show us newborns: https://t.co/eBLFFOx0uK



Credit: NASA/ESA. pic.twitter.com/mJ3FztUUkh — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 11, 2021

Наследникът на "Хъбъл", който е в косомоса от 90-те години, е построен в САЩ, под ръководството на НАСА. Той разполага с четири научни инструмента, като част от тях са дело на Европесйката космическа агенция и на Канадската космическа агенция.

Need a lift? ⬆️



On Dec. 11, #NASAWebb was slowly hoisted nearly 130 ft (~40 m), then secured on top of its @Ariane5 rocket. Next up: encapsulating Webb inside the rocket’s specially adapted fairing. Read more: https://t.co/3SrtONvutI



📸: ESA-M.Pedoussaut pic.twitter.com/OgjXcNNkeG — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 14, 2021

Цената на "Джеймс Уеб" е около 8,8 милиарда щатски долара, а с оперативните разходи бюджетът скача до почти 10 милиарда щатски долара. Свръхмодерният апарат трябваше да бъде изстрелян през първото десетилетие на този век, но това беше забавено по редица причини, основно заради техническата сложност.

“We are composed by stardust and these new capabilities will bring us closer to the origins of the universe.” ✨



In the final episode of our Curious Universe miniseries, Rudi Albat, @esa's @ariane5 rocket expert, describes what this mission means to him: https://t.co/3tMkOiJtZ9 pic.twitter.com/JKlfzaMQP7 — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 14, 2021

В разгънат вид телескопът "Джеймс Уеб" е колкото тенис корт. Основното му огледало е с диаметър 6,5 метра. Той ще може да регистрира и слаба светлина от най-далечните звезди и галактики. Апаратът изоплзва основно инфрачервени лъчи.

Учени откриха екзопланета, по-голяма от Юпитер (ВИДЕО+СНИМКИ)

Орбиталният телескоп е кръстен на името на Джеймс Уеб, ръководител на програма "Аполо", изпратила хора на Луната. Той трябва да замени космическата обсерватория "Хъбъл".

Учените планират да използват "Джеймс Уеб" за изучаване на най-старите звезди и галактики във Вселената, образувани след Големия взрив, както и за търсене на потенциално обитаеми планети.

Космическият телескоп вече се намира във Френска Гвиана, където текат проверки и подготвителни дейности за изстрелването му.

Feeling festive? 🥳 🚀



Celebrate Webb's upcoming launch with us, in collaboration with @Google: Search "James Webb Space Telescope" on a mobile device for this 3D model. Then place it in your surroundings with the Google app. Show us where you take Webb! https://t.co/fYqVMPPfoC pic.twitter.com/zNHnCAvavF — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 13, 2021