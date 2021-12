Космонавтите Антон Шкаплеров и Пьотър Дубров, които са на Международната космическа станция (МКС), ще могат да празнуват настъпването на 2022 г. 15 пъти, ако пожелаят, съобщи ТАСС.

"Космонавтите и астронавтите, които работят на МКС, ще пресичат часовите зони 15 пъти, където новата година вече е започнала", обясни Роскосмос.

Според изчисленията на службата за балистична и навигационна поддръжка на Центъра за управление на мисията, в 15,44 ч. московско време (14,44 ч. бълг. време) станцията ще прелети над Тихия океан на север от Маршаловите острови, където космонавтите и астронавтите ще могат да се отпразнува празника за първи път.

Екипажът на станцията обаче няма да празнува Нова година всичките 15 пъти. Първият път ще го празнуват в полунощ московско време. След два часа, когато МКС ще лети на юг от Великденския остров, Новата година ще дойде в Германия, откъдето е астронавтът на ЕКА Матиас Маурер. В 8 ч московско време утре поздравления за празника ще бъдат получени от представителите на НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбърн и Кайла Барън, когато е полунощ във Вашингтон. След още един час Нова година може да бъде отпразнувана по времето на Хюстън.

Руските космонавти Шкаплеров и Дубров ще почиват два дни - на 1 и 2 януари. Тогава те ще се срещнат със семействата си по видеовръзка.

Антон Шкаплеров и Пьотър Дубров вече поздравиха руснаците за Нова година.

