В новозеландския град Крайстчърч от няколко години върлува 5-годишна котка-клептоман на име Кийт. Тя краде много и съвсем различни неща от съседите, според изданието Mail Online. Сред последните придобивки са бонг (устройство за употреба на наркотици) и плик с бял прах.

Собствениците на домашният любимец признават, че не знаят как да се справят с лошия й навик. Вече три години черната котка се промъква през нощта в къщите на съседите през прозорците или котешките вратички и краде каквото й падне. Понякога тя може да отмъкне до шест артикула за една нощ. Това, което не може да пренесе през вратата, Кийт хвърля право в двора.

Сред "плячката" й са такива неща като риза на затворнически надзирател, бикини, сутиени, обувки, както и живи змиорки. Един от местните жители започнал специално да слага 2,5-килограмови тежести в ботушите си, за да ги предпази от крадеца.

