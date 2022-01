В Северна Аржентина е регистрирано земетресение с магнитуд 5,4, съобщава Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Според информацията епицентърът бил на 75 км северозападно от аржентинския град Сан Мигел де Тукуман (провинция Тукуман), където живеят около 781 000 души. Огнището било на дълбочина 10 км.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.6 in Tucuman, Argentina 41 min ago pic.twitter.com/dN0GNYridi