Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен заяви късно снощи, че е обезпокоен от новите съмнителни обвинения срещу Алексей Навални и призова руските власти да освободят хвърления в затвора критик на Кремъл.

„Навални и неговите съмишленици са мишена заради работата им по осветляване на официалната корупция", заяви висшият американски дипломат в Twitter.

I'm troubled by dubious new charges against Aleksey @Navalny. Mr. Navalny was already issued a politically motivated sentence last year when he returned to Russia after recovering abroad because Russian government operatives poisoned him with a nerve agent.