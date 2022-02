Председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен разпространиха съвместно изявление, в което осъждат възможно най-решително това, че руският президент Владимир Путин обяви признаването на независимост на Донецк и Луганск.

Путин призна независимостта на Донецката и Луганската народни републики

"Тази стъпка е ярко нарушение на международното право и на споразуменията от Минск", посочват те. "ЕС ще отвърне със санкции срещу замесените в това незаконно действие", се допълва в изявлението.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.