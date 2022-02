Руски военни превзеха летище край Киев, съобщава репортерът на CNN Матю Чанс. Аерогарата е разположена на 25 километра от украинската столица.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA