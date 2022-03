Европейският съюз трябва да намали зависимостта си от руския газ, като вече може частично да го замени с други източници. Това заяви ръководителят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по ARD.

Тя каза, че през последния месец и половина ЕС е увеличил вноса си на втечнен природен газ (LNG). "Така че сега сме независими от руския газ до края на тази зима. Има и други надеждни доставчици", каза тя.

We are too dependent on Russian fossils fuels.



We must ensure a reliable, secure and affordable supply of energy to European consumers.



With the #EUGreenDeal, we know how to get there.



But we need to move faster.



This is what RePowerEU is about.