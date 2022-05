Първият за сезона ураган в източната част на Тихия океан се насочи към няколко плажни курорти в Югозападно Мексико, където властите отвориха приюти за хиляди хора. В 15:00 ч. по Гринуич ураганът "Агата" се намираше на 80 км югозападно от Пуерто Анхел в щата Оахака, като според Националния център по ураганите на САЩ (NHC) максималните постоянни ветрове са достигнали 175 км/ч.

Hurricane #Agatha is nearing landfall in #Mexico. Its remnants will likely track into the southern Gulf of Mexico this week.



An upper trough to the NW will likely yield a sloppy system with heavy rains on east side that could impact the Yucatan, Cuba, & Florida by the weekend. pic.twitter.com/HlBvTzbTQ5