Ураганът "Агата" влезе в историята като най-силният ураган, достигал до брега през май по време на сезона на ураганите в Тихия океан, след като навлезе на сушата в слабо населена част на Южен Мексико, предаде Асошиейтед прес.

Hurricane Agatha made history as the strongest hurricane ever recorded to come ashore in May during the eastern Pacific hurricane center, making landfall on a sparsely populated stretch of small beach towns and fishing villages in southern Mexico https://t.co/6uMPwwL4Ex (via AP) — Bloomberg (@business) May 31, 2022

Бурята порази щата Оахака вчера следобед, когато беше категоризирана като ураган от Категория 2 със скорост на вятъра от 165 километра в час, след което бързо отслабна с придвижването си над планинската вътрешност на щата. Тази сутрин "Агата" беше обявена за тропическа депресия със скорост на вятъра от 55 километра в час. Националният център за ураганите на САЩ каза, че бурята ще се разпръсне до вечерта, но предупреди, че проливните дъждове все още носят риск за опасни наводнения в щатите в южната част на Мексико.

Hurricane Agatha brought strong winds and heavy rain to parts of Mexico on May 30. Agatha made landfall in Puerto Angel as a Category 2 storm. https://t.co/C12adqF16E — AccuWeather (@accuweather) May 31, 2022

Проливните дъждове и бурните ветрове изпочупиха палми и принудиха туристи и жители да потърсят убежище на закрито. Агенцията за гражданска защита на щата Оахака показа кадри, на които се вижда как семейства бързат към подслон в Почутла и понесло скали и кал свлачище е блокирало магистрала. Проливен дъжд се изля над курортното градче Сиполите. "Има много дъжд и внезапни пориви на силен вятър", каза Силвия Ранфагни, мениджърка на хотел в Сиполите.

12:30 pm. In Playa Agua Blanca, a tiny town between Puerto Escondido & Mazunte. Really trying to nail the center of #Hurricane #AGATHA. Tough chase turf, let's just say. #Mexico pic.twitter.com/L3zMzwMfdh — Josh Morgerman (@iCyclone) May 30, 2022

"Агата" се заформи в неделя и бързо набра мощ. Тя беше най-силният ураган в историята, достигнал сушата през май в източната част на Тихия океан, каза метеорологът Джеф Мастърс.