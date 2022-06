Министърът на околната среда на Доминиканската република Орландо Хорхе Мера беше застрелян в кабинета си, предадоха световните агенции, като се позоваха на властите. Той е бил убит от свой приятел от детинство, който вече е задържан. Мотивите му засега не са известни, посочва Ройтерс.

Horrified at the death of Minister of Environment Orlando Jorge Mera at his office in Dominican Republic. A kind man and targeted, not a random act of violence. Our condolences go to his family and friends who we have spoken and are in shock. @CDN37 @ListinDiario #guncontrol pic.twitter.com/erWW3UpqXP