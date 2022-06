В църква в Алабама в четвъртък вечерта е имало стрелба, при която е бил убит един човек, а други двама са били ранени, съобщиха от полицията. Заподозреният за стрелбата е бил задържан, информира Асошиейтед прес.

An assailant opened fire at a church in Alabama on Thursday evening, killing one person and wounding two others. A suspect was in custody after the shooting, the police said. https://t.co/r5WrGb1P5j — The New York Times (@nytimes) June 17, 2022

Полицията съобщи, че стрелбата е станала в епископалната църква "Сейнт Стивънс" във Веставия Хилс, предградие на Бирмингам. В изявление на властите се казва, че са получили обаждане, в което се съобщава за действащ стрелец в църквата, и са се втурнали към мястото на инцидента.

🚨#BREAKING: Mass shooting at a Church in Vestavia Hills, Alabama⁰

📌#Vestavia | #Alabama



Right now multiple authorities are responding to Multiple people shot at St. Stephen’s Episcopal Church in Vestavia Hills reports are saying One person is dead with multiple others injured pic.twitter.com/yi6Sx6sZY9 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 17, 2022

Полицията е потвърдила, че няколко души са били простреляни. В изявлението се казва, че има задържан заподозрян, но не се идентифицира лицето, нито се посочват подробности за случилото се.

There are reports of several people injured at a church just outside of Birmingham after an active shooter incident. Police say a suspect is in custody. https://t.co/Qd7E1NFT7u — KTVU (@KTVU) June 17, 2022

Полицията съобщи, че на мястото на инцидента са пристигнали множество служители на правоприлагащите органи, както и екипи на спешна помощ, и че повече информация ще бъде предоставена по-късно.