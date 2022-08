Най-възрастният пингвин в Единбургския зоопарк, женски екземпляр на име Мисис Уолоуиц, се спомина, след като беше нападнат от лисица, проникнала в заграждението му, предаде ДПА.

Инцидентът е станал в сряда вечерта. От зоопарка съобщават, че другите пингвини в колонията не са пострадали и се чувстват добре.

Късно вечерта в четвъртък от зоопарка публикуваха съобщение в социалните мрежи, което гласи: "Знаем, че много от вас обичаха Мисис Уолоуиц, нашият най-стар пингвин. За съжаление я загубихме снощи, след като лисица проникна в заграждението на пингвините. За щастие останалите членове на нашата колония са невредими и се чувстват добре. Тя беше личност, която ще липсва на всички".

