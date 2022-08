Дария Дугина, дъщеря на руския обществен деец Александър Дугин, е загинала при експлозия на автомобил край Москва, съобщи ТАСС, позовавайки се на Андрей Краснов, ръководител на общественото движение "Руски хоризонт" и познат на загиналата, предава БТА.

"Да, много тежко събитие, познавах Дария лично. Даша дойде на едно голямо дискусионно събитие, защото "Традиции" е фестивал, но не в класическата си форма, а е дискусия за актуалните тенденции в културната, музикалната, филмовата, литературната сфера. Аз самият бях там", каза Краснов. "Близо до село Болшие Вяземи е избухнала детонация, колата се е запалила веднага, изцяло е била обхваната от пламъци, тя е загубила контрол, защото е карала с висока скорост и е излетяла на отсрещната страна на пътя", разказа той.

Според руските медии Даря Дугин е била "взривена на парчета" при "покушение", което е било предназначено за баща ѝ Александър, пише БГНЕС.

Reports: Darya Dugin, daughter of Alexander Dugin, Considered by some in the West to be "Putin's brain" or "Putin's philosopher", has died from an explosion in her car near Moscow pic.twitter.com/d0CKohvypD

"Това е колата на баща й, Даша кара друга кола, но днес тя караше неговата кола, а Александър Гелиевич пътуваше по друг начин. Той се върна и беше на мястото на трагедията. Доколкото разбрах, мишена е бил пряко Александър Гелиевич, а може би и двамата", добави още Краснов.

60-годишният Александър Дугин често е наричан "мозъкът на Путин" или "Распутин" заради близките си отношения с руския президент. Той е бивш главен редактор на твърдо пропутинската телевизионна мрежа "Царьград" и се смята, че е вдъхновител на продължаващата инвазия в Украйна. Макар да няма официална роля в правителството, се смята, че крайно десният окултен писател оказва влияние върху Путин, особено на неговия пропаганден фронт.

#RUSSIA: Car bomb assassination in #Moscow. Alexander Dugin's daughter Darya is dead. #Dugin was on location and the likely target. He calls for a totalitarian Russian Empire to control the Eurasian continent from Dublin to Vladivostok to challenge America and "Atlanticism". pic.twitter.com/n7h0Nh8wfX