При автобусна катастрофа в Югозападен Китай в неделя загинаха 27 души, което е прави най-смъртоносната пътна трагедия в страната за тази година.

Произшествието е станало на магистрала в провинция Гуейджоу, когато превозното средство, превозващо общо 47 души, се е "обърнало настрани", се казва в изявление на полицията, публикувано в социалните медии.

Останалите 20 души са били лекувани от наранявания, след като спешни екипи са били изпратени на място.

Инцидентът е станал в префектура Кянан - бедна, отдалечена и планинска част на Гуейджоу, дом на няколко етнически малцинства.

