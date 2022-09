Трус от 5,8 по Рихтер разлюля Нова Зеландия. Това е най-силното земетресение в страната за тази година, съобщава местният сеизмологичен институт, цитиран от „Дейли мейл”.

Движението на земните маси е усетено в 21:09 ч. местно време. Епицентърът на труса е бил в морето между Северния и Южния остров.

