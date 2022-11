Десетки любители на котки се включиха във второто издание на Международната изложба на котки “All about cats!“, предаде БГНЕС. Изложбата привлече много столичани, които видяха разнообразието от всякакви видове породи - от персийки и британски късокосмести до „Египетска Мао” и екстравагантната порода „Сфинкс”.

„Идеята на изложбата е да покажем един парад на красотата, това са нашите котешки приятели, и да дадем възможност на всички посетители да се запознаят с нрава, с екстериорните качества, с поведението на котките, да научат повече за различните породи”, разказа Габриела Димова от организаторите на изложбата. Тя обясни, че изложбата включва и състезание на породите котета, което ще се оцени от четирима съдии. „Най-добрите котки се номинират и имат правото да участват в състезанието „Best of the best", тоест най-добрата котка”, заяви още организаторката.

