Няколко ученици от начално училище в австралийския град Сидни са пострадали, след като научен експеримент в класната стая се объркал.

Поне един ученик е откаран с линейка в болница със сериозни изгаряния. Смята се, че други са получили повърхностни наранявания.

По първоначални данни експериментът е бил свързан с натриев бикарбонат и метилов спирт, съобщи информационният канал 9 News.

На мястото на инцидента са се отзовали хеликоптери, парамедици и пожарни коли.

Инцидентът е станал в държавното училище Manly West около 13:00 ч. местно време (02:00 ч. по Гринуич) в понеделник.

Един от свидетелите разказа пред "Сидни морнинг хералд", че учител е излязъл да обясни на група родители, събрали се отвън какво се е случило.

"Учителят, който се обърна към нас, каза, че става дума за научен експеримент, който се е объркал и някои от децата са получили химически изгаряния", каза свидетелят.

