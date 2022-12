Излезе първият трейлър на „Пазителите на Галактиката“ Vol. 3 - филмът, с който се слага край на цяла една ера за Marvel.

Филмът е последното приключение от историята за космическия екип, а също така е последният за режисьора Джеймс Гън за Marvel Cinematic Universe. Гън напусна компанията, за да поеме работа като главен изпълнителен директор в DC Studios, където продължава да твори.

