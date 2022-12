Стромболи, един от най-активните вулкани в Европа, изригна зрелищно в следобедните часове на 4 декември. Уредите на Италианския национален институт по геофизика и вулканология са регистрирали зрелищна експлозия, пирокластичен поток и лава, която е достигнала морето.

Видео на очевидец показва евакуацията на хиляди хора след изригването на вулкан в Индонезия (ВИДЕО)

Изригването е предизвикало цунами с височина около метър-метър и половина, пишат италианските издания. На едноименния остров, който се намира между континентална Италия и Сицилия са прозвучали сирени. Няма данни за пострадали и щети.

