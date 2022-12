В Иран екзекутираха още един мъж, участвал в антиправителствените протести, обхванали страната след смъртта на 22-годишната Махса Амини. Маджидреза Рахнавард е бил обесен на публично място в град Машхад, предава Би Би Си.

Той беше опеределен като "враг на Бога" за това, че е намушкал с нож двама членове на паравоенните съпротивителни сили "Басидж".

A second protestors has been executed in I#ran. They called his parents in the morning, informing them about the execution and told them they took care of the burial. So his parents couldn‘t even see him a last time. This is pure cruelty. #MajidrezaRahnavard #MohsenShekari pic.twitter.com/D2Y9UGUrrc