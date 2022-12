Четирима души са в критично състояние след блъсканица в концертна зала в Лондон. Сигналът е подаден в 21:35 ч. местно време в четвъртък. Съобщено било, че "голям брой хора се блъскат, за да влязат" в зала "О2 Академи" в лондонския квартал "Брикстън". Осем души са били хоспитализирани, четирима от които остават в критично състояние, съобщават от "Скотланд Ярд".

Brixton (O2 Academy) 8 people have been injured, 4 critically after hundreds of fans stormed the doors to Nigerian Afro beat artist "Asake's" show in London last night https://t.co/Mnc61KnPZi



pic creds @uknip #asake pic.twitter.com/NwfprKmkPk — Scarcity News (@ScarcityStudios) December 16, 2022

По програма в залата трябвало да се проведе концерт на нигерийския афробийт изпълнител Асаке.

При пристигането си полицията е открила няколко човека с наранявания. Двама по-леко пострадали са получили помощ на място от органите на реда. Започнало е разследване, а около залата за събития бил оформен кордон. От "Скотланд Ярд" добавят, че засега няма задържани.

They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asake pic.twitter.com/5vjNzwi4pn — say no more (@DammySNM) December 15, 2022

Комисар Аде Аделекан определи обстоятелствата като "изключително разтърсващи" и коментира появили се в социалните мрежи видеа от инцидента.

Four people critically injured in ‘crush’ at Brixton O2 Academy - The Times and The Sunday Times https://t.co/XT22DmYzOV — Tic Tac To (@TicTacTo18) December 16, 2022

"В случаите, когато полицейските служители използват сила, те знаят, че носят отговорност за действията си", добави Адекалан и увери, че "не са били използвани полицейски кучета".

Залата в стил арт деко "О2 Академи" отваря врати през 1929 г. и има капацитет от 5000 места.