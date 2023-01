Иновативна възможност да зарадваш бивше гадже за Свети Валентин предлагат от зоопарка в Торонто. Всеки който дари най-малко 25 долара за грижа за животните може да кръсти голяма сочна хлебарка на името на бившия или бившата.

