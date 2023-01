НАСА засне на Марс геоложка формация, която прилича на глава на мече, съобщи АФП. Снимката е направена от спътника "Марс рикънисънс орбитър" с камерата HiRISE, която е най-мощната, изпращана в Слънчевата система.

Според учените от Университета на Аризона, които ръководят работата с камерата, лицето на животното всъщност се състои от два кратера, които образуват очите, и хълм, който прилича на муцуна. Тези елементи са заобиколени от "кръгла фрактура", която очертава контурите на главата и може да е образувана от лава или кал. Геоложката формация е върху 2 км. Цялостно се създава впечатление за усмихнато плюшено мече.

NEWS 🚨: NASA has discovered a crater on Mars that looks like the face of a bear pic.twitter.com/5yThYcmnXf