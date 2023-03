Руският премиер Михаил Мишустин разговаря днес с китайския президент Си Дзинпин, който е на двудневна визита в Москва.

Агенцията отбелязва, че Мишустин лично е посрещнал високопоставения гост за срещата в сградата на руското правителство. След традиционното ръкостискане пред националните знамена и позиране за снимка пред фоторепортерите, двамата политици започнаха преговори.

"Приветствам ви, уважаеми г-н Си Дзинпин, и се радвам да се срещна с вас. Добре дошли в дома на правителството на Руската федерация", обърна се Мишустин към високопоставения гост.

Мишустин акцентира върху това, че Си Дзинпин е направил своето първо посещение след преизбирането си именно в Русия.

🇨🇳🇷🇺 “Russia and China are preparing new projects that will significantly increase transportation along the Trans-Siberian and Trans-Asian routes,” said Prime Minister Mikhail Mishustin after his meeting with President Xi Jinping at the Government House of the Russian Federation. pic.twitter.com/lR6uypOsNC